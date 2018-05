Viven un viacrucis para cruzar el centro

“Como vi que estaba cerrado gran parte del bulevar Aquiles quise dar la vuelta por la calle Nicolás Bravo, porque la Allende ya está sobresaturada, pero me llevé la sorpresa de que también está cerrada... Yo voy por mi hijo a la escuela y con esto no tengo para cuándo llegar”, señaló Cecilia.

Automovilistas de San Francisco del Rincón viven un viacrucis al transitar por las calles de la zona Centro, debido a los cierres que hay por las obras de SAPAF.Aseguraron que el caos vial se complica en las “horas pico”, ya quePor los trabajos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado fue cerrado parcialmente el bulevar Aquiles Serdán, desde el inicio de la calle Ocampo hasta llegar al Juventino Rosas.“Llevo aquí más de media hora tratando de llegar al Juventino, pero nada, todo está lentísimo porque todos los automovilistas quieren moverse al mismo tiempo y así las cosas no funcionan; este cierre está generando muchísimo caos y no se puede quedar así, es una pérdida de tiempo”, mencionó Gustavo., para evitar que el conductor se dirigiera nuevamente al bulevar Aquiles Serdán.El cierre generó tal conflicto que muchos automovilistas optaron por circular en algunos tramos en sentido contrario, pues utilizaron el tramo de la calle Nueva para lograr tener el acceso más rápido al bulevar Juventino Rosas, lo que sólo complicó más la vialidad.“Es que no nos está quedando de otra, la calle Allende que dejaron abierta está hasta el tope, y la verdad sí llevo mucha prisa”, indicó Arturo.La situación es la misma para quienes salen de Purísima hacia la ciudad de León,Cabe destacar que debido a las obras que se realizan, se ha sugerido por parte de las autoridades que se ocupenO bien, por el bulevar Panamá, también para ingresar al Libramiento Sur y llegar hasta Distribuidor Vial al Ecobulevar.