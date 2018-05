LAS PROPUESTAS DE ISRAEL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El miércoles de la semana pasada, coincidí circunstancialmente con el Regidor con licencia Israel Herrera Hernández. A Israel lo conocí hace unos 5 años cuando como catedrático de la Universidad Latina, acudió amablemente a mi trabajo a brindarnos un breve pero interesante curso sobre la administración pública. Nos hicimos amigos y hasta la fecha llevamos una muy buena relación.Como Regidor lo vi pocas veces, todas ellas en presentaciones de libros y demás eventos culturales que Israel siempre apoyó pues me constaba su compromiso desde antes de ser edil en el actual Ayuntamiento.Confieso que me sorprendió cuando me enteré que sería el candidato del partido Verde a diputado local por el distrito XVI, sus razones tuvo y yo lo respeto. Pues bien, luego de este breve preámbulo, nos saludamos con cordialidad y lo invité a sentarse para platicar y ponernos al día. Fue entonces que en la amena charla comenzó a decirme las propuestas que llevaría al Congreso del Estado en caso de que la ciudadanía lo favorezca con la mayoría de los votos.Israel está decidido a promover 3 ejes fundamentales: Seguridad, Cultura y Gobierno; Educación, Salud y Medio Ambiente y Economía y Competitividad.Me comenta que le preocupa mucho el deterioro que viene padeciendo nuestra ciudad en materia de seguridad. Como presidente de la Comisión del mismo tema habría impulsado el programa Celaya Blindado que inexplicablemente se abandonó y que pugnaba por la utilización de las nuevas tecnologías para la prevención del delito. Dicho programa fue un éxito rotundo en el municipio de Corregidora, Querétaro.De la misma forma, pretende integrar a la ciudadanía para que desarrollen acciones de contraloría social y hacer efectiva la lucha contra la corrupción, además de darle prioridad a la educación ambiental e impulsar la creación de plantas tratadoras de agua.En cuanto a la economía, se dice convencido de la importancia del sector empresarial en la generación de riqueza y de empleo, por lo cual, trabajaría de la mano con ellos e impulsaría la dignificación del comercio popular.Noté a un Israel consciente del enorme reto que tiene por delante. Sabe que derrotar al PAN es una tarea titánica, pero también está entusiasmado y convencido que a base de propuestas puede irse ganando la atención de la ciudadanía del distrito XVI. Habrá que seguirlo muy de cerca.Twitter: @gomez_cortina