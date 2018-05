Camila Carballo es graduada de la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Ha trabajado en más de 20 cortos independientes y no sólo es actriz, sino que además, esta guapa artista también ha dirigido cortos independientes,los cuales han participado en festivales nacionales e internacionales, y ha saltado a relucir también, por su Instagram, el cual está causando conmoción a usuarios.

Actualmente se encuentra en la promoción de su última creación:

Su perfil no es el de una actriz común, pues ella ha decidido mostrar más allá que un personaje o 'una copia' de otros momentos del cine, cada recreación demuestra una compleja técnica para lograr un trabajo impresionante.

"Instagram es una de las tantas plataformas que nos da la posibilidad de “mostrar o vender” nuestro trabajo. Esa idea me sedujo desde un inicio y hacerlo a través de una plataforma que se encarga de las imágenes, me pareció genial. Navegué por largo tiempo viendo diferentes perfiles y fue cuando me di cuenta que no bastaba con ser “bonita”, que necesita algo más, pues la plataforma te muestra más de un millón de mujeres hermosas por segundo, por lo que si quieres tener éxito debes de tener un plus.