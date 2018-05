América no es prioridad para Luuk de Jong

A pesar de que el padre y representantes de Luuk de Jong, se encuentran en México para analizar una propuesta del América, el atacante holandés no ve como prioridad jugar en la Liga MX.

En declaraciones a la prensa holandesa, De Jong ha manifestado su interés por jugar en la Premier de Inglaterra.

"Sé que hay ofertas de otras partes del mundo pero quisiera permanecer en Europa, no sé quizá me vaya a Inglaterra", dijo en clara alusión a Marcel Brandsen, ex director deportivo del PSV que ahora trabaja en el Everton.

George de Jong y Louis Laros, padre y representante del delantero holandés Luuk de Jong, respectivamente, se encuentran en México para conocer la propuesta del club América para contratar al jugador de cara al Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

El jugador del PSV Eindhoven de Holanda estuvo en la mira del cuadro de Coapa para el Clausura 2018, sin embargo, la directiva del conjunto holandés no quiso negociarlo.

Ahora, la directiva del conjunto azulcrema pretenderá convencerlos del proyecto que tienen para poder hacerse de sus servicios.