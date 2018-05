Gana la censura en la NFL

2018-05-23 16:03:03 | EL UNIVERSAL

Los equipos podrán ser multados por la NFL si sus integrantes no muestran respeto durante la entonación del Himno Nacional

Los dueños de los equipos de la NFL acordaron hoy una nueva política para la conducta de los jugadores durante la entonación del himno nacional de los Estados Unidos.

Un tema que se intensificó la temporada pasada en un debate nacional que involucró al presidente Donald Trump.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que los propietarios votaron para multar a los equipos, si sus jugadores están en el campo o en la banca y se hinquen durante el himno nacional.

Sin embargo, podrán permanecer en el vestuario si así lo desean; los jugadores habían sido previamente obligados para estar en el campo durante el himno.

“Esta temporada, todo el personal de la Liga y del equipo deberá ponerse de pie y mostrar respeto por la bandera y el himno.

El personal que elija no representar el Himno puede permanecer en el vestuario hasta que se haya realizado el Himno”, aseveró el comisionado Roger Godell.

Estas son las nuevas reglas de la Liga durante la entonación del himno de Estados Unidos: Todo el personal del equipo y la liga en el campo deberá ponerse de pie y mostrar respeto por la bandera y el himno.

El Manual de Operaciones del Juego será revisado para eliminar el requisito de que todos los jugadores estén en el campo para el Himno.

El personal que elija no representar al Himno puede permanecer en el vestuario o en un lugar similar fuera del campo hasta que se haya realizado el Himno.

Un equipo será multado por la Liga si su personal está en el campo y no se pone de pie y muestra respeto por la bandera y el Himno.

Cada equipo puede desarrollar sus propias reglas de trabajo, consistentes con los principios anteriores, con respecto a su personal que no se pone de pie y muestra respeto por la bandera y el Himno.

El Comisionado impondrá la disciplina apropiada al personal de la liga que no se ponga de pie y muestre respeto por la bandera y el Himno.

“Fue desafortunado que las protestas en el campo crearan una percepción falsa entre muchos de que miles de jugadores de la NFL no eran patrióticos.

Esto no es y nunca fue el caso”, mencionó Godell por medio de un comunicado.