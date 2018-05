Gudiño no cierra puertas a Chivas

2018-05-23 13:03:04 | EL UNIVERSAL

El portero, que pertenece al Porto escuchará ofertas donde pueda jugar

Recientemente campeón con el Apoel de Chipre, Raúl Gudiño, disfruta de unas vacaciones en Guadalajara, mientras se resuelve su futuro en el futbol.

Sus derechos federativos pertenecen al Porto, club que al parecer podría mandarlo a Inglaterra prestado, pero que no cierra la posibilidad de que regrese a la Liga MX.

Pumas lo buscó hace seis meses. El Monterrey, antes de contratar a Marcelo Barovero, hizo lo propio, lo cual le deja contento al arquero nacido en las fuerzas básicas de Chivas, equipo al que algún día espera regresar.

“Es un club muy grande, donde me formé, me quedé con una espinita de no haber jugado ahí. No lo veo como un retroceso, todo depende del proceso, de lo que se vaya a manejar, claro que me gustaría jugar y como siempre digo, jugando me veo feliz”.

El portero más alto de México y sexto del mundo (1. 95 metros), está contento que le den seguimiento a su carrera en otros equipos, porque habla del buen trabajo que ha hecho en Europa.

“Se han dado varias ofertas, no me conformo con eso y quiero más. Mi ambición es cumplir mis sueños, mis metas. Estoy ciento por ciento abierto, porque mi prioridad es jugar siempre”.

—¿Qué mensaje la mandas a la afición de Chivas, independientemente de que te quedes o no en el Guadalajara? “Agradezco su apoyo, porque sé que a pesar de no estar en el club, siento su motivación, la verdad que pienso regresarle todo eso a la afición de Chivas y también a la de todo México, porque sé que además de representarme, estoy dando la cara por los mexicanos, lo cual es un orgullo.

Les digo que siempre lucharé sin miedo, en donde esté y los colores ahí están”.

—¿El aspecto económico qué importancia le das? “Lo que me apasiona es jugar, siempre voy detrás de eso, lo económico es importante para la vida, pero mi pasión lo deportivo”.

Junto a su familia, Raúl espera lo que le depara el destino y el futbol. Insiste en que lo único que quiere es jugar, y en cualquiera que sea el club que le permita mantener su sueño, dejarlo todo en la cancha.