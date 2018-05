Iniesta escoge Japón

Aunque en un principio parecía dispuesto a recalar en China, en el Chongquin Dangdai, Andrés Iniesta no llegó a un acuerdo y se ha decidido por firmar para las próximas tres temporadas por el Vissel Kobe japonés, club vinculado a Hiroshi Mikitani, el propietario de Rakuten, patrocinador del FC Barcelona que llegó al club de la mano de Gerard Piqué. El excapitán del Barcelona lo confirmó este miércoles en su cuenta de Twitter. Iniesta cobraría unos 25 millones de euros netos por cada una de las temporadas.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...⚽ ✈️



