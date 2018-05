En el marco del día del estudiante, recordamos a diversos personajes que nos enseñaron que la vida de un estudiante no es tan fácil.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La trayectoria estudiantil de una persona comienza en promedio a los 3 años de edad, cuando asistimos por primera vez al jardín de niños y en realidad, no existe una edad para dejar de ser estudiantes, cualquier etapa de la vida es buena para aprender y continuar nuestros estudios ya sean: especialidades universitarias, cursos, diplomados, talleres, idiomas, etc.Sabemos que esta etapa de la vida nos formarnos como personas y nos ayuda a ser seres más sociales (no siempre), podrías identificar ¿qué tipo de estudiante eres?Hermione GrangerLa mejor estudiante, es la primera en levantar el brazo para decir la respuesta correcta, considera un crimen no cumplir con la tarea, no pasa los apuntes de la clase y tapa su examen para que no le copien, sabe que es odiada por ser la más aplicada pero porta ese odio orgullosamente.Bart SimpsonEstudiante bromista, cuenta con una imaginación por encima del promedio, le gusta meterse en problemas con la autoridad en compañía de su mejor amigo e incondicional Milhouse; no le importa mucho la escuela.Daria MorgendorfferInteligente, cínica, sarcástica, y sensata, le gusta pasar desapercibida y no requiere de muchos esfuerzos para ser la mejor estudiante, suele tener la respuesta indicada para cada pregunta incómoda, y usa su apariencia antipática para evitar socializar.Regina GeorgePopular e inalcanzable, sus mejores amigas son solo un accesorio más, líder por naturaleza, malvada y adorable; suele ridiculizar a los demás y gana la admiración de su círculo social por su buena apariencia física y posición social, es superficial y algo ególatra.MoshEterno estudiante, no sabes cuantas veces ha repetido el curso, le gusta luchar por causas sociales, organizar huelgas, matar clases, y llevar la contra a los profesores, suele tener ideas acerca de cómo derrocaría al gobierno.Pecas Patty (Jefe)Es mala estudiante y sus calificaciones son bajas, no le importa mucho la escuela y suele quedarse dormida en horario de clases, pero siempre logra salir a flote sin saber ella misma de que forma lo hizo, le encantan los deportes y son su principal motivación, es leal y muy sencilla.