Hija de Eros Ramazzotti vive con guardaespaldas tras amenaza

Aurora Sophie Ramazzotti, la hija del cantante Eros Ramazzotti, habló abiertamente sobre las razones que la han llevado a vivir con custodia permanente desde hace un año.

La joven de 21 años, quien nació fruto de la relación del cantante con la modelo suiza Michelle Hunziker, ya ha tenido que lidiar con el peso de la fama. De acuerdo a El Mundo, la vida de Aurora en Milán cambió desde que su madre recibió una carta anónima en la que unos desconocidos amenazaban con arrojar ácido en la cara de su hija si no le entregaba una determinada cantidad de dinero.

Desde entonces, vive día y noche protegida por un guardaespaldas. Al menos así lo aseguró al diario italiano Corriere della Sera, donde recordó el preciso momento en el que sintió que su vida cambió.

En su relato detalla que iba en camino a la universidad cuando su madre la llamó preocupada por las amenazas que acababa de recibir. "Me dio un ataque de pánico, miré a mi alrededor, llamé un taxi y me fui corriendo a casa con ella", explicó. No es primera vez que Hunzinker, reconocida presentadora de Italia, recibía algún tipo de amenazas. "He sufrido varias situaciones de acoso, pero cuando tocan a los hijos es diferente", confesó en una reciente entrevista.

Aurora sostuvo que se ha sentido más tranquila desde hace algún tiempo, especialmente luego de adaptarse a su escolta. "Tenía miedo. Ahora estoy mejor, he encontrado un equilibrio. Pero pongo el triple de la atención", reconoció.

La joven se ha convertido en los últimos años en un personaje popular con apariciones en revistas y programas de crónica social. En su cuenta de Instagram suma más de 1,3 millones de seguidores.