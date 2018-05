"Luisito Rey pidió a Durazo que desapareciera a Marcela Basteri"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor Andrés García reveló que Luisito Rey le pidió a Arturo “El Negro” Durazo que lo ayudara a desaparecer a Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel.García ofreció una entrevista para el programa “Todo para la Mujer” en la que volvió a ofrecer detalles de la vida de Luis Miguel y su familia.Según Andrés García, el propio Durazo -quien fuera jefe de la Policía y cercano a la familia de “El Sol”- le reveló la petición de Luisito Rey.“Que desapareciera a Marcela. Este cabrón me anda pidiendo eso'”, comentó García. Sin embargo, Durazo no accedió a la petición de Rey.Tras la negativa de Durazo, Luisito Rey le pidió a García que lo ayudara, pero también lo rechazó. Andrés García dijo que en alguna ocasión Luis Miguel le pidió que lo apoyara para que convenciera a Luisito Rey para que lo dejara enviarle dinero a su mamá.“Esa familia se sostenía porque Marcela estaba ahí”, añadió García. Andrés García no cree que Marcela haya muerto en una fiesta, como se dijo recientemente.