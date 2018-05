Atiende policía de Tezontepec de Aldama reporte falso de tiroteo

Este día, policía municipal de Tezontepec de Aldama recibió el reporte de un tiroteo en la zona ocurrido en las últimas horas y en el que fallecieron dos hombres; sin embargo, se trató de un reporte falso, según informó el subdirector de la policía municipal, Feliciano Barrera Serrano.



Poco después del reporte, AM Hidalgo recorrió la zona de las comunidades de San Gabriel y Atengo pero se encontraron en aparente calma. Barrera Serrano informó que el reporte hablaba de que una supuesta balacera se había suscitado en Atengo, en los alrededores de una de las escuelas de la comunidad, pero al acudir al lugar, no encontraron indicios de ningún incidente. Incluso les hablaron de personas armadas y les dieron señas de los vehículos en los que supuestamente viajaban, pero no se encontró nada.



Finalmente, el mando policial recalcó que la corporación ha tratado de contener los índices delictivos relacionados al robo de hidrocarburos pero es una situación que los rebasa porque es competencia federal.

