Familia espera recuperación de Ángel de Jesús, deben 72 mil a Hospital del Niño

Desde Huejutla, la familia Bautista Hernández ha soportado lluvias, granizadas y calor, duermen en el patio del Hospital del Niño DIF, hay días que casi no comen porque la falta de recursos y la amplia cuenta por pagar los hace reducir al mínimo sus gastos. Buscan ayuda para pagar el hospital y para poder regresar a su municipio.Sentados bajo unos pequeños árboles y con chamarras improvisadas como cobertizo para cubrirse del sol aguardan en el jardín frontal del Hospital. El pequeño de la familia lleva 19 días hospitalizado mientras ellos aguardan a la intemperie y su deuda crece cada día más.El señor Anastasio es abuelo de Ángel de Jesús, un infante de ocho meses que sufre un mal provocado porque el intestino grueso obstruye al delgado y provoca sangrado.Después de la primera cirugía pasaron unos días donde el pequeño Ángel parecía evolucionar de manera adecuada; sin embargo, poco después tuvo que ser intervenido de nuevo pues surgió una hernia en la zona donde había sido la incisión.Esto ocurrió una vez más y causa un poco de molestia al abuelo, él es el que está respondiendo por su hija de 17 años que se mantuvo en silencio durante la entrevista, solo era notorio su semblante preocupado por su hijo.Su tono de voz se volvió un poco agresivo cuando expresó su inconformidad por las dos intervenciones extras, ya que a otros pacientes los han dado de alta sin problema alguno.La preocupación que aumenta proporcionalmente a la mejoría de Ángel es la cuenta que deben pagar cuando su nieto esté bien pueda salir del hospital.Casi no comen y deben dormir en el patio del hospital, la falta de recursos no les deja otra opción, lo importante es el pequeño que al parecer a cada día mejora más.Han solicitado a diferentes instancias su apoyo, lo primordial es la cuenta del hospital que seguramente crecerá y el traslado a Huejutla, para tratar de que su vida vuelva a la normalidad.Mientras tanto, más días bajo el sol y noches sufriendo el frío clima de Pachuca le aguarda a los dos abuelos y los jóvenes padres del pequeño Ángel de Jesús.