Lidia García deslinda al grupo universidad de la compra masiva de Proceso

Para la candidata de Morena, Lidia García Anaya, la compra masiva de la revista Proceso con fecha del 20 de mayo, fue por el reportaje en contra de Ricardo Anaya y no por la publicaciónEn entrevista, García Anaya mencionó que la desaparición de la revista se atribuye a dos razones; la primera: la publicación sobreSin embargo, la aspirante a la senaduría por el distrito VI Pachuca, indicó que otro de los motivos por el que no se encontraba la publicación en PachucaLidia García mencionó que la información de ProcesoRespecto a las candidaturas, reiteró que la suya forma parte de los estatutos de Regeneración Nacional, en donde se permiten las candidaturas externas.La candidata a diputada federal por el distrito VI en Hidalgo, negó que en eventos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se promueva su figura como aspirante a un cargo de elección popular.Lo anterior, luego de la ceremonia de reconocimiento a personal académico de la institución, que se llevó a cabo durante la tercera semana de mayo en el Centro Extensión Universitaria (Ceuni) de dicha casa de estudios., puntualizó.Asimismo, indicó que son eventos que no realiza la UAEH, sino que corresponden a la organización sindical de la institución.finalizó.