Piden castigar a infractores para disminuir robo de energía eléctrica

Para disminuir el robo de energía eléctrica en Hidalgo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe aplicar las sanciones previstas y apostar por energías renovables y limpias, así lo aseguró Rodolfo Zamora Martínez, gerente general de la Confederación Nacional de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico (Conacomee).

En entrevista, el líder empresarial aseguró que la forma más viable para erradicar el robo de energía eléctrica es que CFE aplique de manera correcta las sanciones, ya que con las pérdidas millonarias por falta de pago se detiene la implementación de infraestructura.

“El robo de energía en lugar de beneficiar nos perjudica a todos porque la infraestructura se detiene cuando CFE no tiene para invertir, el pago que debe recibir por el uso de energía no llega, no se implementa nueva infraestructura y por consiguiente se detiene la transformación del estado”, dijo.