Lucha contra el narco de buena fe pero sin estrategia, señala líder del PAN

La decisión de Felipe Calderón de combatir al narcotráfico fue un acto de buena fe, una decisión acertada, pero sin estrategia concreta, señaló Damián Zepeda Vidales, dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), en su visita a Tula.Durante el sexenio del panista se contabilizan 120 mil 935 homicidios dolosos.En rueda de prensa, el dirigente albiazul recalcó que la estrategia en el sexenio de Calderón y hasta la actualidad es la de "descabezar" a la delincuencia organizada.Pero esa no es la solución ya que el segundo y tercero al mando se pelean las plazas y eso es lo que genera violencia.Tampoco la respuesta es la amnistía como propone Andrés Manuel López Obrador, enfatizó el líder panista.Bajo este escenario, puntualizó que la estrategia que propone Ricardo Anaya es la de, primero, recuperar la paz para las familias, porque tampoco hay tranquilidad cuando no se tiene dinero para comer, ni salud, ni educación.Para lograrlo, agregó, se necesitan dos ejes: el primero de carácter preventivo a través de incentivar el deporte, cultura, educación y empleo.El segundo eje se centra en el combate al crimen organizado, "porque no va a disminuir la violencia con el perdón a delincuentes”, dijo.Y agregó: yo le pregunto a Andrés Manuel ¿qué delitos dañan a la sociedad?, homicidio, más del 70 por ciento de los homicidio dolosos provienen del crimen organizado, secuestro, extorsión, violación y trata”.“¿Cuál de ellos merece perdón?”, es una pregunta directa a Andrés Manuel, a quién perdonas. El PAN a ninguno" dijo.Recalcó que en países como Colombia y el Salvador donde se ha aplicado la amnistía, con Pablo Escobar y la Mara Salvatrucha, respectivamente, los índices delictivos incrementaron porque los delincuentes se sintieron protegidos.Lo que se plantea para México es algo como lo que se hizo en Italia, en donde después de un año de investigación y ninguna bala gastada se detuvieron a alrededor de 180 integrantes de la misma banda y la desarticularon."Necesitamos meter inteligencia, no andar bala y bala con el criminal porque eso solo genera más violencia" dijo.