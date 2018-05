Preparan plan de contingencia en Tula por temporada de huracanes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir del 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes en el Pacífico, por lo que el Comité Estatal de Contingencias en Tula deberá sesionar cada semana para dar seguimiento a las incidencias; se deben tener preparados albergues y planes municipales de contingencia para cualquier eventualidad.Así lo señaló en entrevista Enrique Padilla Hernández, director general de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo durante su última visita por tierras toltecas.Recalcó que durante la temporada de huracanes es importante estar coordinados con los 84 municipios del estado y aunque no todos los días llueva, cada demarcación debe tener un plan de acción en caso de contingencias y por si se necesita ocupar los albergues.Recordó que la Organización Mundial de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes ya tienen un pronóstico de cuántos ciclones tropicales se pueden producir, pero aún no se ha dado a conocer la cifra oficial; sin embargo, ya se tienen los nombres que se usarán en esta temporada.Recalcó que, aunque se puede hacer un estimado de cuántos ciclones tropicales se presentarán, no se puede saber el grado e intensidad de cada uno, por lo que pueden ser desde depresiones tropicales hasta huracanes de diversos grados de intensidad.De acuerdo con información del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, el 15 de mayo inició la temporada de huracanes en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, en ambas cuencas termina el 30 de noviembre.Para la temporada en el Pacífico se tiene un promedio histórico de 15 ciclones; cifra que se pronostica para este año, mientras que para el Atlántico se espera un periodo ligeramente por encima del promedio histórico con la posible aparición de 14 ciclones.