Denuncian en redes prepotencia de Francisco Chacón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En redes sociales circula una denuncia ciudadana, acusando de prepotencia del árbitro Francisco Chacón quien forma parte de la planilla del candidato a la alcaldía por el PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez.De acuerdo con dicha publicación compartida en la página ‘Irapuato Unido’, después de ser acusado de manejar sin precaución y poner en riesgo la vida de peatones, Chacón argumentó que era conocido del alcalde con licencia, Ricardo Ortiz.“Salió súper influyente, que conocía al ‘Arqui’ (No sé quién), trató de justificarse diciendo que iba a un evento y tenía mucha prisa el señor porque es árbitro”, se lee en la denuncia.Ante esto, Ortiz Gutiérrez, señaló que ya habló con Francisco Chacón a quién le pidió que se haga responsable de sus actos y pague la multa que se le asigne, sin embargo, se dijo inconforme ante el hecho de que los datos del acusado sean expuestos en redes sociales, acto que aparentemente fue realizado por el elemento de tránsito.“Yo platiqué con él y hay dos cosas, yo le dije, si te pásate el alto asume las consecuencias y paga la multa, lo que a mí me parece indebido es por parte de las autoridades de tránsito sacarle una fotografía a su licencia y subirla a redes sociales, por la ley de protección de datos aquí también hay un exceso y un abuso por parte del elemento”, dijo.Ortiz Gutiérrez dijo que probablemente se trata de un mal entendido ya que Chacón asegura que no puso en riesgo la vida de nadie.“Yo creo que fue un malentendido, yo platiqué con él y me dijo que en ‘ningún momento puse en riesgo la vida de nadie, simplemente me pase el amarillo y le aceleré, sin embargo, yo no admití ninguna situación de carácter de influencias o cosas por el estilo’”, señaló.El candidato añadió que no va a intervenir en ese tema y aseguró que no hay privilegios para nadie, ni funcionarios públicos, ni para los agentes.“Lo que él haya dicho o no haya dicho, no es un tema mío, yo le dije asume las consecuencias de tus actos (...) es más el me dijo levánteme la multa reconozco que me pasé, todos estamos expuestos a esto, asumamos la responsabilidad”, dijo.Ortiz Gutiérrez opinó que se le debió tratar como a un ciudadano normal, levantándose una multa si cometió alguna falta y sin tomar fotografías, ni exponerlo en redes y poner en riesgo sus datos personales.