‘Eliminan’ propaganda priísta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alrededor de 6 bardas en las que se había colocado propaganda priísta, principalmente de la candidata a la diputación federal por el distrito 15, Arcelia González, han sido destruidas o borradas.Así lo denunció el dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, José Arrache Murguía quien acusó que puede ser algún grupo político que busca alterar el desarrollo de las campañas del PRI.Las bardas que se han detectado se encuentran ubicadas sobre la calle Independencia y Mariano J. Jiménez, Héroes de Nacozari, Colonia Juárez y otra en una comunidad en Tomelópez.Asimismo, Arrache Murguía anunció la notificación de la candidatura de David Muñoz Torres, quien busca la diputación local por el Distrito XI, esto tras la sentencia pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral que motivó la reposición del procedimiento, ya que formalmente el PRI tiene candidato por este distrito local que es Raúl Martínez en calidad de suplente y David Muñoz Torres de propietario.Arrache Munguía refirió que se solicitó el procedimiento en contra de Roberto Torres Herrera, encargado de la unidad del acceso a la información, por parte del Ayuntamiento de Irapuato, derivado en el procedimiento de reposición que existe una constancia de que no señala que no hay fecha y no hubo promoción sobre la solicitud de licencia en su momento sobre el regidor Muñoz Torres, el cual, aseguró, es falso, ya que se ha acreditado que sí existió la solicitud del entonces regidor, refirió.En el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, durante sesión se puso a disposición del Instituto la solicitud de inscripción por el Distrito XI de David Muñoz, lo cual permitirá estar en la contienda y poder realizar campaña con cada uno de los representantes, con ello se integrarán a los trabajos de candidatos a gobernadores y senadores y la próxima visita del candidato a la República Mexicana, José Antonio Meade, comentó el representante del PRI.El dirigente del PRI, señaló que se ha hecho un señalamiento por parte del Ayuntamiento denunciando acompañamiento por parte de Seguridad Pública a las campañas de los candidatos de este partido, motivo por el asegura que han sido muy respetuosos de la actividad de esta área desempeñada por la administración, sin embargo, señaló que se realizará un extrañamiento que sera por conducto del Consejo Estatal Electoral y de la Comisión Electoral, para dejar en claro que no se permitirán actividades de acoso, lo cual pone en riesgo el ambiente democrático.