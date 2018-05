'Me entregué al máximo’: Elías Hernández

“No me esperaba tanto. Sabía de mi capacidad y de mi calidad, pero no esperaba que las cosas fueran como se dieron. Crecí muchísimo, maduré muchísimo y entregué todo lo que tenía”, dijo Elías Hernández.



“No son los títulos. Yo me quedo con la afición que estaba cuando fuimos campeones y bicampeones porque fue a altas horas de la noche. Eso no tiene precio, porque fue una afición que esperó títulos por muchos años”, comentó Elías, que durante el último torneo regular del Clausura 2018 lograra cuatro goles y dos asistencias en 16 compromisos.



“Ojalá que las cosas se den nuevamente, que pueda salir campeón con un equipo al que le ha costado mucho durante los últimos años”

“Es un hasta luego, no pienso despedirme. Pienso volver, acá tengo mi casa y pienso regresar a vivir acá en un momento de mi vida. Tengo que recoger mis cosas y será un momento complicado, pero no es una despedida”, culminó Elías Hernández, quien recientemente se había decidido por edificar su futuro en León, ciudad a la que califica de ideal para vivir.



Está seguro que volverá en otra etapa de su vida; por ahora, se despidió del Club León pasando un corte de caja en el que dice no tener sobrantes ni faltantes…A decir por quien se ganara hace tiempo el apodo de, los últimospor todo lo que se gestó; en lo personal, el regreso a selección nacional, así como pautas en el sector de las asistencias, mientras que colectivamente seguro será difícil de comparar el aclamado bicampeonato.En su despedida previa a presentarse con Cruz Azul,“Quedamos tablas, yo creo que por eso ahora que se da la salida no me quedo con la idea de que hace falta algo. Por un lado me voy tranquilo porque me entregué al máximo. Creo que la afición me dio bastante y el club también me dio bastante”.A la pregunta expresa de cuál fue el momento cumbre de su estancia en el barco felino, Hernández respondió que las celebraciones de los títulos se volvieron una huella muy cercana al corazón; “En el libro quedará que fui bicampeón, pero el primer campeonato no me supo mucho porque no jugué todo el torneo”.… una de ellas tiene que ver con la manutención del nivel desde un inicio y ahora el reto con la Máquina de Cruz Azul apunta al objetivo máximo: el campeonato. Cosa difícil –por lo que dicta la historia- más no imposible.