Recomiendan que instancia externa revise proceso de asignación directa para Libramiento

Gobierno del Estado podría permitir que un tercero revise el proceso de adjudicación directa de la obra del libramiento Silao que por 30 años entregó a Grupo México.Esto luego de la recomendación que le hizo el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de negarse a acceder a esta revisión pero tendría que fundamentar su negativa.El órgano defiende la legalidad del proceso porque la adjudicación está apegada a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado; sin embargo, consideran que es necesario modificar la legislación.“Derivado del análisis de los documentos disponibles de la mencionada concesión y reconociendo que no se trata de un comité experto en materia de concesiones podemos observar que el procedimiento cumple con la ley, que debe tomarse en cuenta que el acto se ampara en la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato y por lo tanto no se contemplan los principios de transparencia, gobierno abierto, máxima publicidad y contrataciones abiertas”, señaló Arminda Balbuena Cisneros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana.La recomendación también incluye una observación para el Poder Legislativo.Balbuena Cisneros recalcó que se le solicita al Poder Ejecutivo que a través del Consejo Consultivo de Concesiones acepte la revisión del proceso por un tercero, organización de la sociedad civil o alguna universidad pública, sin perjuicio de la fiscalización que puedan realizar la instancias competentes integrantes del Comité Coordinador.Ambos poderes tienen, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 15 días hábiles para responder si aceptan o no las recomendaciones y en cualquiera de los casos, fundar y motivar el por qué sí o no aceptan.Además agregó que al margen de las observaciones es probable que el asunto pueda revisarse en la Auditoría Superior del Estado o el Tribunal de Justicia Administrativa, dependencias que si tienen facultades para determinar responsabilidades.