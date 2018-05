Dúo dinámico

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si no hay cambios en sus agendas, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, estarán hoy en el terruño para participar con el Grupo de Coordinación León.Desde que asumió el cargo el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, a este par de funcionarios ya se les ve más seguido por León, en la reunión pasada, hace tres semanas, también estuvieron presentes, pues durante meses parecía que no les importaba mucho asistir.En los primeros ocho meses de operación de este grupo, a los titulares de la Procuraduría y la Secretaría se les vio poco, con excepción del arranque y una reunión, siempre mandaban al representante de sus representantes. BienvenidosPor cierto el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, trae una dinámica muy diferente a la de su antecesor, el alcalde con licencia Héctor López Santillana. Desde que rindió protesta anticipó que una de sus apuestas sería poner orden en materia de Seguridad, y así lo ha hecho.Desde la primera semana que asumió el cargo, el Primer Edil tiene el ojo puesto en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que encabeza Luis Enrique Ramírez Saldaña y cada fin de semana se van juntos a operativos para revisar el funcionamiento de cada una de las áreas de componen esta dependencia municipal.El Presidente Municipal no ha dado muchos detalles de lo que se ha encontrado en cada uno de estos recorridos de supervisión, pero seguro no todo ha sido bueno y como prueba basta ver cómo ha acelerado la depuración de policías y tránsitos que no estaban cumpliendo con lo objetivos y honestidad que exige ese trabajo.Pero más allá de los cambios en la tropa, los que deben también estar alertas son los mandos medios y la cabeza de la Secretaría de Seguridad, sobre todo su titular Luis Enrique Ramírez Saldaña, pues al final del día es él quien está a cargo de toda la corporación y las fallas también podrían costarle el cargo.Con su característico cabello chino y largo el “exótico” Héctor González, como le dijeron ayer algunos de sus compañeros de Coparmex en Celaya, asistió a la reunión privada que tuvo el gremio con el candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.El empresario, que tras una disputa legal le ganó el Estadio León al Municipio, estuvo sentado junto a Mauricio Usabiaga, colaborador de campaña del candidato de la coalición Por Guanajuato Al Frente, escuchando las propuestas del mismo.Pero después estuvo todavía más cerca, al final de la reunión y tras la firma de los compromisos contra la corrupción que Coparmex está haciendo que firmen todos los candidatos, tuvo unos minutos con el aspirante del PAN, PRD y MC.El propio Diego creyó que “El Ratón”, como le dicen a González González, le comentaría algo respecto a la propiedad del estadio, pero no fue así; la breve charla se enfocó al trabajo que el empresario realiza para una fundación, a la cual invitó al candidato.A inicio de año el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Club Social y Deportivo León. A.C., sobre la propiedad de dichos terreno e inmueble deportivo. Se trata de la sociedad de la que Roberto Zermeño y Héctor González forman parte. Pero hasta ahora no se sabe cuándo tomarán posesión y ayer González tampoco quiso hablar del tema.Este es otro de los muchos temas que Diego Sinhué ya debe de ir pensando; el futuro del Estadio León es un tópico de interés para muchos leoneses y de ganar la elección tendrá que definir qué hará como gobernador. Sus opciones no son muchas: o expropiar y regresarle el inmueble a los leoneses o construir un nuevo estadio. Ninguno de los dos caminos se ve fácil.Era de esperarse y probablemente hasta se tardaron ayer los representantes de partidos políticos que se pronunciaron ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato a favor de modificar el formato para el próximo debate de los suspirantes a la Gubernatura, pues el primero fue un fracaso.El intento de debate que se llevó a cabo la semana pasada poco aportó para que los electores estén bien informados y conozcan a los candidatos; pero el colmo es que algunos integrantes del IEEG, como el presidente de la Comisión de Atención de Debates, Antonio Ortiz Hernández, aseguren que todo salió bien y no ven necesarios hacer cambios.Los debates tienen un costo que nos cuesta a todos los ciudadanos y ojalá que los consejeros del IEEG tomen cartas en el asunto y modifiquen el formato de los próximos ejercicios programados; por lo pronto será interesante conocer los resultados del debate que organizan para la próxima semana los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de León, el cual promete. Ya veremos.Empresarios de la Coparmex de Celaya pidieron al candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente que incluya en su gabinete a Mauricio Usabiaga.El vicepresidente de la cámara, Mario Arturo Coello Muñoz, tomó el micrófono ayer en una reunión a la que asistió también el empresario Héctor González y le pidió a Diego Sinhué considerar a Usabiaga.“Ya lo destapasté”, bromeó el aspirante panista y afirmó que está revisando perfiles.Actualmente Usabiaga forma parte del equipo de Diego como asesor de proyectos en los ejes económico y agrícola.