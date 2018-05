Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Conocí a Esmeralda en su graduación del taller de corte y confección. Me sorprendió lo bien maquillada y peinada que iba. Las uñas largas y decoradas, el cabello con rayitos y bien cortado, los ojos bien sombreados. Ante mis halagadores comentarios, me informaron que la semana anterior se había graduado en Arreglo y Belleza. Cuando a “Esme”, como le llaman las compañeras, le tocó pasar al frente a recibir su diploma, la nombraron diciendo: Ernesto Sánchez Lugo… Y “Esme” pasó muy elegante y orgullosa por el papel que atestiguaba su capacitación.El 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, y recordé que “Esme” intentó suicidarse el año pasado.De hecho lo ha intentado en varias ocasiones. El motivo que la ha orillado a este acto de desesperación e impotencia es el rechazo que recibe de la sociedad que la rodea. En ocasiones, cuando sale arreglada y maquillada, varios hombres de su colonia la agreden no sólo verbalmente, gritándole humillantes descalificativos, sino que ha sido apedreada y golpeada. Ella no entiende por qué no la respetan si no ha hecho mal a nadie. Es una buena hija y hermana y ayuda económicamente a su familia.Comenté la problemática de Esmeralda a un grupo de personas y me sorprendió que carecieran de sensibilidad al respecto, ya que se comportan muy humanitarias ante otras situaciones. El comentario generalizado fue que debía ver a un especialista para que le ayudara a vivir con la identidad sexual que corresponde a su sexo y así se arreglaría el problema y “Ernesto” (evitaron referirse a “Esme” con el nombre que ella quiere ser llamada) entonces podría ser feliz.Quizás usted, lector o lectora, coincida con esa postura determinista. En mi opinión, leí una frase en alguna parte y coincido con ésta: “El verdadero problema de la transexualidad, hoy, no es estar atrapado en un cuerpo equivocado. El verdadero problema transexual, hoy, es que está atrapado en una mentalidad social equivocada”. Veo a “Esme” feliz con su mamá y hermanos, la veo feliz enseñando a otras mujeres lo que aprendió en los talleres, platica y ríe con ellas. Sus compañeras la quieren y respetan. ¿Entonces? ¿Hay que llevarla a un doctor?¿Por qué condenar y rechazar a las personas transgénero o transexuales? La disforia de género, como se le conoce médicamente, es una cuestión de identidad pero no de vicio ni delincuencia como para castigarse o menospreciarse. La mayoría de las organizaciones de personas transexuales exigen que también se considere el llamado “sexo psicológico”, que es aquel con el que la persona se siente identificada.La ignorancia en el tema nos lleva a cometer muchos errores y a no entender, juzgar y disponer sobre la identidad de las personas. Una persona transexual considera que siempre ha sido un hombre o una mujer. Lo que una persona transexual suele transmitir es que, por un error fatal de la naturaleza, se le ha asignado un cuerpo equivocado y –por consiguiente– una identidad errónea. Por lo tanto desean una “reasignación de sexo”, no un cambio de sexo. Cada quien debe ser dueño de su identidad y la sociedad debe ser respetuosa.