Buscan empresas talento

Al menos 88 ex trabajadores de la empresa Crocs acudieron a la Jornada de Empleo organizada ayer en el Poliforum.En conjunto 60 empresas del sector cuero-calzado, autopartes, servicio y plástico ofertaron 600 vacantes con perfil de bachillerato hasta licenciatura.Entre los contratadores se encontraban Charly, Flexi, Kobelco, Vcst, Kasai y Cuadra.La convocatoria fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) y la Dirección de Desarrollo Económico de León.En la jornada se identificaron a excolaboradores de Crocs, a quienes se les ha dado seguimiento con la intención de colocarlos en algún puesto explicó Rogelio Villa Ortiz, coordinador regional de empleo en León de la SDES.No obstante, la oferta laboral se dirige para todos aquellos que buscan trabajo. La expectativa detalló Villa es que por cada vacante haya tres interesados. Esta convocatoia se realizó previamente en Irapuato, el próximo municipio en el que se llevará a cabo es Celaya.“Buscamos articular de una manera ágil a las empresas buscadores de talento con las personas para una colocación inmediata”, indicó Rogelio Villa.El director de Desarrollo Económico de León, Aldelmo Reyes Pablo, afirmó que el cierre de empresas en la ciudad no se replicaría de nuevo, “sería difícil”, el caso de Crocs tuvo características muy particulares.“El cierre era un anuncio que se venía manejando desde hace tiempo, no era reciente”, explicó el directivo.En cambio, Reyes Pablo aseguró que las compañías extranjeras interesadas en instalarse en el municipio van en aumento.La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio atendió a 61 personas de los 700 empleados despedidos de Crocs, esto es cerca del 10%.“Eso habla de que nuestro municipio actualmente tiene una oferta laboral interesante. Las personas tuvieron la posibilidad de colocarse en corto tiempo”, aseguró.Con estos indicadores detalló Reyes Pablo, el municipio confía en que cada vez se puedan tener mejores alternativas.