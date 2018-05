Con sangre de artista

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque Dave del Castillo nació en la Ciudad de México, desde muy joven vive en León donde ha realizado sus estudios de música en el Centro de Educación Artística (CEA) de esta ciudad zapatera.“Cuando estaba en preparatoria comencé a tocar la guitarra, el piano, el violín y el bajo, pero en realidad aunque yo no estaba seguro de seguir una carrera artística, sin embargo se fueron dando las oportunidades y aquí estoy, en esta carrera que es mi pasión”, comentó Dave.A pesar de que en un inició no contaba con el apoyo de su familia y recibía comentarios desalentadores, el actor tuvo en orden sus prioridades y enfocó sus energías en continuar en el camino artístico.“Mi formación actoral ha sido con el maestro Leopoldo Ibarra; él es el que me ha enseñado todo lo que sé. Gracias a él empecé mi primer proyecto con una gira nacional de la obra llamada ‘Corramos Marqués, corramos’”.Después de eso, Dave fue protagonista de catorce obras teatrales, tuvo participaciones en películas como “Macaria” junto con el actor Luis Fher Palatto, “La Región Salvaje” con el director Amat Escalante, y en la serie de televisión “Las Batallas de Celaya” a lado de Eric y Kate del Castillo, con quienes comparte lazos familiares.“De mis tíos Kate y Eric he aprendido la perseverancia. Mi ídolo es mi tío Eric, porque su constancia de trabajo es admirable, es mi ejemplo a seguir, pero también lo es mi maestro Leopoldo Ibarra”.Actualmente, Dave participa en la obra “El Mago de Oz”, producción de Odissea Teatro, que narra la historia del cuento clásico y llegará a nuestra ciudad este 24 de mayo, en el Teatro Manuel Doblado, con funciones a las 5 de la tarde y 7:30 de la noche.“La historia es de fomento a la lectura y a los valores que se han perdido como lo son la amistad, el trabajo en equipo, la lucha contra el mal y la ignorancia. Es muy interactiva con el público y muy divertida”.Los boletos se pueden adquirir en taquilla del teatro, hotel Holiday Inn, tiendas PIRMA y en la plataforma ticketcity.mx.