Dice Márquez estar cansado de ataques políticos

Local

2018-05-24 06:00:00 | JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LEÓN, GUANAJUATO

"Me han tirado por todos lados, pero he sido respetuoso, yo me dedicado a mi tarea que es gobernar", señaló.

COMPARTIR

El Mandatario dijo que no ha contestado pues se ha interesado en cerrar bien su gobierno. Fotos: Archivo/ Omar G. Ramírez.