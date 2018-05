AMLO busca apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coaliciónEn entrevista a medios tras un acto de campaña en esta localidadparticipó en tres elecciones presidenciales.



"Tengo mucho respeto por el ingeniero Cárdenas, mucho, mucho. Cómo no (voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas por todo lo que él significa. Lo respeto mucho", enfatizó.

Sin embargo, aclaró que al final quienLópez Obrador aprovechó para lanzar un llamado a los gobernadores de todos los estados del país a que firmen un pronunciamiento en la línea del presidente Enrique Peña Nieto para comprometerse a



"Deben los gobernadores hacer el compromiso de respetar el voto de los ciudadanos y no intervenir en la elección, que no se utilice el dinero del presupuesto para comprar votos, para favorecer a candidatos, que se garantice que la elección sea libre y limpia. Que sigan el ejemplo de lo que expresó, manifestó el presidente Peña, que se va a respetar la voluntad y que se va a respetar a quien resulte triunfador en los procesos electorales", exigió.