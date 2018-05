La elección más grande en la historia del país, pero recortan 68% el presupuesto para la observación electoral

El 1 de julio se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de México, con

tres mil 406 cargos

en disputa;

mil 300 más que en las elecciones anteriores

y más que en ninguna otra antes. Sin embargo, en este proceso hay menos presupuesto para observación electoral y, por el momento, menos observadores electorales aprobados tiene.

Este año, el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), que busca

incentivar la participación de la sociedad civil

para supervisar los comicios, se redujo 68%, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pese a que se trata de un proceso electoral “único” por su magnitud y que supone “un reto institucional sin precedentes”, como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que gestiona los recursos, el FAOE sólo recibió un millón 253 mil 150 dólares, la cifra más baja para elecciones federales desde que se creó, en 1994.

Es más, estas son las elecciones con menos observadores registrados: de las seis mil 275 solicitudes que se enviaron, hasta el 19 de abril solo

dos mil 546 habían sido aprobadas

, menos de la mitad que en 2015.

A días de que termine el plazo para registrarse como observador electoral, el próximo 31 de mayo,

Verificado 2018

explica cómo afecta el recorte del presupuesto y cómo se puede solicitar el registro.

Reducción en el financiamiento

Quiénes pueden ser observadores

La observación electoral se incorporó a la legislación en 1994 para generar confianza hacia las instituciones electorales y legitimar el proceso y los resultados de las elecciones; y desde entonces ha contribuido a la supervisión de ocho procesos electorales.

Este año, cuatro de cada diez observadores acreditados son jóvenes de entre 18 y 25 años, y uno de cada cuatro procede del Estado de México. Cualquier mexicano puede ser observador electoral si no ha sido miembro de un partido ni candidato en los tres años anteriores y si asiste a los cursos de capacitación. Los interesados pueden

enviar su solicitud

antes del 31 de mayo por escrito, anexando fotocopia de su credencial para votar.

Entre sus atribuciones

, los observadores acreditados pueden asistir a los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral realizados por el Consejo General, consejos locales y consejos distritales del INE, y el durante la jornada electoral pueden visitar las casillas y las instalaciones de los consejos del INE para dar seguimiento a los cómputos distritales.

La OEA también tiene su propia misión de observación, con la que supervisa el proceso antes, durante y después de la jornada electoral.

La solicitud para registrarse como observador electoral puede presentarse ante el presidente del Consejo Local o Distrital del Instituto que corresponda a su domicilio, en persona o a través de la organización a la que pertenecen.

La fecha límite es el 31 de mayo y la solicitud de inscripción puede

descargarse aquí

.

Al 23 de abril se tienen acreditados 112 visitantes extranjeros, según el

sexto informe

de la comisión.

