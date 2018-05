Violencia en el País es 'ya insostenible', declara Anaya en Jalisco

"Estoy convencido que lo que está sucediendo en materia de violencia es absolutamente ya insostenible en nuestro País. Lo que está sucediendo en Jalisco confirma que esta circunstancia ya es absolutamente insostenible", dijo.



"Con la alternancia vendrá la paz", sostuvo el queretano antes de pedir a los jaliscienses no acostumbrarse a la violencia.



"Sí es posible recuperar la paz".



"Es preocupante el estado que guarda nuestro País en materia de seguridad y nosotros vemos que el Gobierno federal simplemente no hace nada", sentenció.



"El 2017 se convirtió en el año más inseguro con datos oficiales, con más ejecuciones que nunca, es inaceptable, es ya intolerable la situación de inseguridad".



"Estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestro País en cuanto a la seguridad, lamentamos profundamente que la empresa Lala cierre en Ciudad Mante, Tamaulipas.



"Necesitamos garantizar que los mexicanos puedan vivir en paz y con tranquilidad, por ello Ricardo Anaya debe convertirse en el Presidente de la paz para los mexicanos", expresó Cortés.



"Es la prioridad número uno en nuestro País".

Tras la jornada de violencia que vivióaseguró que la situación en elLuego del ataque alel candidato presidencial externó su solidaridad a la familia del bebé que murió por quemaduras y afirmó que con la alternancia vendrá la paz.En rueda de prensa, el abanderado delexplicó que, de llegar a la Presidencia, se abocaría a pacificar la República.De hecho, señaló que la meta inmediata seríala mitad de los que ahora se registran.El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la, consideró inaceptable e intolerable la situación de inseguridad en el País.Tras el cierre de la planta de Lala en Tamaulipas, el atentado de un ex Fiscal en Jalisco y el descarrilamiento provocado de un tren en Veracruz, Cortés acusó omisión federal ante el crimen.REFORMA publicó hoy la empresa Lala cerró operaciones en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas, por la inseguridad prevaleciente en ese municipio.El cierre de produjo después de que al menos una camioneta de carga de la compañía lechera fuera incendiada el pasado 2 de mayo, en la Colonia Tamaulipas."Esto deja de generar trabajos y oportunidades para muchos. El problema es la gravísima inseguridad que estamos padeciendo en México", enfatizó.Si no hay paz en México no habrá desarrollo, inversión, empleo ni progreso, abundó el diputado en conferencia de prensa en el Senado.