La increíble cantidad de millones de personas que necesitan lentes, puedes ser uno de ellos

“Muchos de esos niños son clasificados como de bajo rendimiento o simplemente tontos y, por lo tanto, no progresan en la escuela”, dijo Kovin Naidoo, director global de Our Children’s Vision, una organización que ofrece lentes gratuitos o muy económicos en África. “Eso simplemente añade otro obstáculo a los países que batallan para romper el ciclo de pobreza”.



“¡Todo se ve tan claro!”, exclamó Shivam.

Al principio, la vista deteriorada deera manejable. Para ver el pizarrón mejor,cambió su lugar al frente del salón de clases, pero con el tiempo se acumularon las humillaciones.El constantemente entrecerrar los ojos le provocaba dolores de cabeza. Al decaer sus calificaciones, lo mismo sucedió con sus sueños de convertirse en piloto. “No puedes volar un avión si estás ciego”, señaló apesadumbrado.era increíblemente sencilla:alrededor del mundo necesitan anteojos, dicen los investigadores, una afección durante mucho tiempo pasada por alto como prioridad de salud.Entre ellos se cuentan miles de choferes de camiones enque batallan para distinguir a peatones cruzando las calles y cafetaleros de mediana edad en Bolivia cuya incapacidad para ver objetos de cerca dificultan que detecten los granos maduros para ser cosechados.Y luego están las decenas de millones de niños como Shivam cuyas familias no pueden costear un examen de la vista o los lentes graduados que les ayudarían a tener un buen desempeño en la escuela.En una era en que millones de personas aún mueren a causa de enfermedades que se pueden prevenir o tratar, muchos donadores importantes dedican su generosidad a combatir asesinos como el SIDA, la malaria y la tuberculosis.a personas en el mundo en desarrollo, menos del uno por ciento de los recursos dedicados a las problemáticas de salud globales, de acuerdo con EYElliance, una organización sin fines de lucro.La Organización Mundial de la Salud calcula que el problemaFábricas en Tailandia, China y las Filipinas pueden fabricar lentes para lectura por menos de 50 centavos de dólar el par y lentes con graduación por 1.50 dólares. Sin embargo, el dinero por sí solo no solucionará los retos que enfrentan países como Uganda, que tiene sólo 45 oftalmólogos para una nación de 41 millones de habitantes.En la India rural, los lentes son vistos como una señal de debilidad y un impedimento para las mujeres que buscan casarse. Hasta el año pasado, Liberia no tenía una sola clínica para los ojos.Una tarde reciente, cientos de niños en uniformes celestes esperaban en el patio polvoriento de la preparatoria de Shivam en Panipat, dos horas al norte de Nueva Delhi. Los estudiantes se estaban sometiendo a exámenes de la vista realizados por VisionSpring, un grupo sin fines de lucro iniciado por Jordan Kassalow, un optometrista de Nueva York que ayudó a establecer EYElliance, que trabaja con gobiernos locales para distribuir lentes subsidiados en Asia y África.A alrededor delRatan Singh, un jornalero de 45 años que recientemente recibió su primer par de lentes para leer, dijo que su inhabilidad para ver pequeñas plagas en las hojas de sus cosechas había conducido a menores rendimientos. Recordó, apenado, la ocasión en que roció el insecticida equivocado porque no podía leer la etiqueta. La mayoría de los adultos mayores de 50 años necesita lentes para leer —más de mil millones de personas en el mundo en desarrollo, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.La vista en deterioro de D. Periyanayakam, de 56 años, le dificultaban manejar o responder a mensajes de texto relacionados con su trabajo. “Pensé que sólo era cuestión de tiempo para que me suspendieran”, dijo durante una visita a una clínica de la vista operada por el Aravind Eye Hospital, una institución sin fines de lucro. Periyanayakam recibió un par de lentes de 2 dólares.Aravind reparte 600 mil pares de anteojos al año en India y se ha expandido a Nepal, Bangladesh y países en África.La visita de VisionSpring le trajo renovadas esperanzas al chico que quería ser piloto. Salió con lentes.