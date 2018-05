Rompen vidrios a camioneta de candidato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El vehículo del candidato de Morena a la alcaldía de San Francisco del Rincón fue vandalizado en el estacionamiento del Complejo Administrativo.Miguel Ángel Morales denunció que ayer, mientras realizaba campaña en algunas dependencias del municipio, fueron rotos los cristales de la camioneta en la que se trasaladaba.Fue cerca de las 12:15 de la tarde que el aspirante, junto con su equipo de trabajo y parte de su planilla, arribó a las instalaciones del Complejo Administrativo de la ciudad, como parte de las visitas a dependencias municipales que realiza durante su campaña electoral.Pero no fue hasta su salida, alrededor de las 2 de la tarde, cuando se percataron de que 4 vidrios de su unidad se encontraban rotos, debido a golpes que le dieron.señaló el aspirante.Morales indicó que por la agresión realizará una denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pues busca esclarecer los hechos en los que resultó afectado.Aunque de manera oficial no se dio a conocer la mecánica del acto de vandalismo o las intenciones del mismo, pues no les fue robadas ningunas de sus pertenencias.