Lo golpean por supuesto robo de bomba

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras recibir “golpiza” y ser acusado de robo, un hombre denunció los hechos y pidió a las autoridades que los responsables paguen por el tratamiento médico que debe recibir.José Ricardo, de 42 años, dijo que luego de ser demandado y que de acuerdo a lo que se informó no se encontraron evidencias en su contra, presentó una contra demanda por la agresión física de la que fue víctima.Los hechos ocurrieron en días pasados en Purísima del Rincón, cuando José se dirigía a hacer unos mandados para las personas con quienes trabaja.dijo el afectado.Recuerda que al momento en que caminaba hacia su trabajo, se aproximaron dos camionetas sobre el camino de terracería, y una de ellas lo impactó hacia una malla perimetral.Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, en atención al reporte por la agresión que sufría esta persona; sin embargo, el afectado indicó que sus agresores trataron de sobornar a los oficiales para que siguieran con los golpes, hasta que hablara sobre la mencionada bomba., indicó la víctima.Finalmente José cumplió con las 36 horas de arresto, y aunque lo revisó el médico en los separos, sólo se le colocaron gasas en las heridas.Fue hasta que salió de la cárcel que buscó atención médica, y resultó con una fractura en pómulo y el brazo derecho, además de las heridas que tenía en el rostro y resto del cuerpo.Como consecuencia de los golpes, el hombre requiere de una cirugía que asciende al menos a 35 mil pesos, de acuerdo a la determinación de los médicos.Sin embargo, la víctima argumenta que se le indicó que se sometiera a la cirugía y que luego se haría responsable a los agresores; situación que el afectado dice es una incongruencia, ya que además de no poder trabajar por sus lesiones, no cuenta con el dinero para la atención que requiere.Ahora espera que la autoridad competente acelere el proceso de su denuncia y que los agresores paguen los daños.