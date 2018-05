Los efectos negativos de la sociedad digital

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Las nuevas tecnologías están modificando el cerebro humano? Los neurocientíficos aún no se atreven a responder de manera contundente a esta pregunta debido a que se trata de un fenómeno todavía en desarrollo, pero el neuropsiquiatra Perminder Sachdev considera que uno de los cambios más perceptibles se está dando en la capacidad para reflexionar y pensar detenidamente los problemas."No lo sabemos por ahora, pero sí está cambiando cosas porque el cerebro es muy adaptable, especialmente en los primeros años de vida. Hoy los teléfonos están en todos lados, los niños pasan varias horas en eso. Sin duda está afectando algo, especialmente la capacidad para enfocarse en una sola tarea en particular", dice en entrevista el investigador australiano, quien el próximo 30 de mayo impartirá la conferencia inaugural de El Aleph. Festival de Ciencia y Arte que organiza la UNAM.La inmediatez y la agilidad que los seres humanos están desarrollando con las nuevas tecnologías y el mundo digital están también disminuyendo la capacidad para desarrollar tareas creativas que requieren un periodo largo de tiempo, asegura el especialista en temas de envejecimiento del cerebro, memoria y Alzheimer: "El cerebro trabaja de manera diferente, todo es muy rápido, se pierde esa capacidad para sentarse, pensar los problemas por un periodo largo de tiempo, lo cual es necesario para aspectos como la creatividad o para desarrollar procesos de aprendizaje".El profesor de Neuropsiquiatría en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, también advierte que el estilo de vida de la sociedad digital podría causar efectos negativos en el cerebro a largo plazo. Uno de esos factores es la inactividad física al pasar mucho tiempo sentados frente a un dispositivo móvil. "Esto incrementa los problemas de obesidad; en varios países la obesidad infantil se ha incrementado por la inactividad física, porque los niños ya no salen a jugar, están en los teléfonos".Y a largo plazo, advierte, una persona que desarrolla obesidad en alguna etapa de su vida tiene más probabilidades de tener problemas cognitivos o de memoria. "Hay un gran número de factores que pueden generar demencia vascular o Alzheimer, como la diabetes, la presión alta y la inactividad física", dice.Sachdev es director del Centro para el Envejecimiento Sano del Cerebro de la Universidad de Nueva Gales del Sur y parte de su trabajo se podrá conocer en la conferencia "Cómo funciona el cerebro: lecciones desde la clínica neuropsiquiátrica", el 30 de mayo, a las 17 horas en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM.