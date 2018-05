Prevén crisis en hotelería

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si la apertura de nuevos hoteles en Guanajuato no desacelera, el sector podría sufrir una severa crisis, al contar con una oferta superior a la demanda de hospedaje, así lo señaló Luis Armando Uribe Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato.El Presidente de Hoteles y Moteles agregó que el promedio de ocupación hotelera a nivel estatal es del 44 al 46%, promedio similar al que presenta Irapuato, mientras que Salamanca reporta un ‘foco rojo’ con una ocupación del 38 a 40%.Uribe Álvarez informó que en los últimos seis años, Guanajuato registró aproximadamente 20 mil cuartos de hotel. Y se pronostica que al final de este sexenio alcance las 30 mil habitaciones.“Esto es de cierta manera normal, pero en los próximos años vendría una crisis en Guanajuato porque los porcentajes de ocupación hotelera vienen a la baja.“Salamanca ya lo está viviendo. Hay hoteles cerrados y hoteles en venta, es donde se ha notado más fuerte la crisis hotelera”, indicó.Una de las problemáticas en Salamanca fue que se invertiría en la Refinería de Pemex, lo cual no se concretó. Sin embargo varios hoteles habían abierto, y ahora no cuentan son suficientes ingresos para mantenerse.Irapuato alcanzarán 3 mil habitaciones con la apertura de 5 nuevos hoteles. Por ello de acuerdo al experto, se debe monitorear la construcción de hoteles y atraer nuevas inversiones para atraer a más turistas.“Por eso debemos tomar medidas preventivas. Si hay deseos de inversiones hoteleras nuevas, que haya una comunicación de la información responsable sobre los hoteles en construcción”, concretó.