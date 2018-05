Niega director de Policía estar presente en choque

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El director de la Policía de Celaya, Jaime Rosales Miranda, donde una camioneta de la dependencia se impactó contra un vehículo BMW.Ello pese testigos del percance ocurrió en la colonia Villas del Romeral señalaran que estuvo presente en el accidente pero se retiró para no ser visto."Yo no tuve ningún accidente, aquí estoy. Yo aquí los estoy atendiendo. Vengo desde las siete de la mañana a almorzar, eso sí, regresé y aquí estoy", señaló el funcionario.."Es parte de la dirección de Seguridad Pública, y la camioneta sí pertenece a la Dirección de Seguridad Pública, es una camioneta administrativa y esa sí tuvo el accidente".Agregó que dos personas fuero llevadas del lugar como lesionadas, pero no pasó a mayores."Ninguna camionetas de las que yo me traslado ha tenido ningún accidente hasta el momento. Yo estoy aquí con ustedes, les estoy diciendo lo que ha pasado con respecto a mi persona, claro", sostuvo."A la Policía municipal, sí es una camioneta administrativa. Peritos de tránsito van a determinar quién tuvo la culpa. Y hasta donde yo tengo conocimiento, están bien, las dos personas están en código amarillo".