Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer que formó parte de la producción de “Going In Style” acusó al actor Morgan Freeman de acoso y conducta inapropiada.En una entrevista para CNN,Aseguró que Freeman le ponía la mano en la espalda baja y en alguna ocasiónDe acuerdo con la información de CNN, ese caso no fue el único, pues otras mujeres lo han señalado por acoso durante filmaciones.Una mujer dijo que Freeman la acosó sexualmente a ella y su asistente, haciendo comentarios sobre sus cuerpos, en la filmación de “Now You See Me”, de 2012.Fueron 16 las personas que hablaron para CNN y 8 de las cuales se dicen víctimas de acoso mientras que otras lo señalaron por conducta inapropiada. Señalan que Freeman tenía un patrón de conducta de acoso.