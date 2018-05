Crisitano Ronaldo quiere ser actor

"Hago muchos anuncios y eso te da algo de práctica porque en muchos haces acting, -interpretación- a pesar de ser yo".



"Me encanta y siento que tengo ese rollo para hacerlo, hablo más o menos portugués, inglés y español para hacer algo chulo, si digo que los hablo bien dirán que soy un chulito", añadió.



"A lo mejor a las mujeres les gusta, mi novia me dice que estoy buenísimo. Pero te digo de verdad, hay ciertos momentos que te lo juro, y mis enemigos no me van a creer, a veces te sale lo de quitarte la camiseta; no lo hago a propósito".

, internacional portugués del, afirmó en una entrevista en el programa "", en el canal de televisión Mega, que una vez se haya retirado del mundo del futbol no descarta convertirse en actor, eso sí, "", pero sí actor más secundario o interpretar pequeños papeles.Entiende Cristiano que su experiencia en el mundo de la publicidad como futbolista profesional le ha dado tablas delante de las cámaras.Al reflexionar sobre qué hará después cuando se retire del futbol profesional dijo: "".Al ser interrogado si se ha quitado la imagen de "chulito", contestó en tono sarcástico "no sé, hay veces que me dicen que soy chulo cuando me quito la camiseta.