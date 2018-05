El 'Conejo' Pérez reveló a su favorito para defender el arco en el Mundial

"Me inclino por (Alfredo) Talavera, ya que con él se puede ganar en el juego aéreo, es fuerte de piernas y achica muy rápido. Sé que Chuy Corona tiene gran calidad y Memo Ochoa pasa por buen momento, pero me gusta más el estilo de Tala".



"Ojalá que no (ponga a un portero diferente en cada partido), esa idea no la comparto, pero el gusto se rompe en géneros. Hay que esperar como se da y ojalá que deje a uno, porque sé que cualquiera lo hará muy bien", indicó.



"Acá lo que me inquietaría es que varios de sus elementos no han tenido participación muy seguido en sus clubes, otros sí, y otros recuperándose, eso me inquieta, pero siempre con el deseo de que trasciendan y que hagan un gran torneo", comentó.



"El que llamen a 28 jugadores, sirve para cuando haces interescuadras y para que estén completos los dos equipos. No es lo ideal, porque la gente se va creando expectativas para ir a un Mundial y a la mera hora te cortan, claro que es muy triste, pero no de ahorita, lo hacen desde Francia 98 y no sería lo ideal".

Para Rafa Márquez sólo tuvo palabras de halago. "Es afortunado que Rafa participe en su quinto mundial. Es un ejemplo a seguir y lo tiene bien merecido, no sé si lo pongan de inicio, pero seguro va aportar mucho", concluyó.