VIDEO Edson Puch le paga a una pareja de ancianos su medicamento

"Queríamos devolverle los 30, pero él no lo quiso recibir. Después la persona que nos atendió nos dio el vuelto, pero él tampoco quiso recibirlo".

El chilenopuso el ejemplo de cómo deberían ser todos los futbolistas con los exorbitantes sueldos que llegan a percibir.El atacante dese encuentra de vacaciones en su natal, donde fue protagonista de un acto generoso que conmovió al territorio andino.se encontraba en la caja de una farmacia; adelante tenía a una pareja de ancianos que se disponían a pagar un medicamento; sin embargo, llevaban tiempo buscando dinero. No les alcanzaba.Al percatarse de esta situación, el ex depuso en el mostrador el dinero que necesitaban Norma y Reinaldo.En entrevista para el programa Tele 13 de Chile, el señor beneficiado aseguró:El hombre de la tercera edad comentó que reconoció inmediatamente al ex Deportes Iquique porque le gusta el futbol.Por su parte, Norma asegura que llegó a llorar a su casa por el acto del elemento de los Gallos Blancos.