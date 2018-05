Amado Nervo fue el seudónimo artístico de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo nacido en Tepic, Nayarit el 27 de agosto de 1870, su padre lo nombró Amado, años después y modificó su apellido de Ruiz de Nervo a simplemente Nervo, el autor solía bromear acerca que parte de su éxito pudo deberse a la sonoridad de su nombre.

Nervo se destacó por su gran intelecto desde muy temprana edad, trabajo como periodista y corresponsal en medios como el Universal, escribió cuentos, libros de viaje, ensayos y destacó con sus poesías. Ingresó en el Cuerpo diplomático siendo embajador de México en Madrid (España), y en Montevideo (Uruguay).

Abordó en su obra el romanticismo y enmarcó una época de la belleza en su lírica, su poesía y novela, el autor falleció en Montevideo a sus 48 años de edad un 24 de mayo de 1919, hace 99 años, fue homenajeado a su muerte por más de 300 mil personas y celebraron funerales en países como España, Brasil, Venezuela y Uruguay.

“Si tú me dices ¡ven!, lo dejo todo...”

“Si una espina me hiere, me aparto de la espina pero no la aborrezco”

“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”

-“Ana: la estuve esperando desde siempre. No interprete que soy un demente, pero aunque la conozco desde hace diez minutos, ya siento que la amaré toda mi vida”

“Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas... pero ama siempre”

“La suma de nuestras lágrimas, es mucho menor que la suma de nuestras penas”

“Si eres orgulloso conviene que ames la soledad; los orgullosos siempre se quedan solos”