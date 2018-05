Angelina Jolie, enfadada por no llevarse a sus hijos a Londres por su divorcio

La furia de Angelina Jolie se ha desatado. Y eso que todavía no se ha metido en la piel de Maléfica, la malvada de Disney que tanto éxito le reportó en 2014 y en la que ahora va a volver a convertir.

Parte del motivo de ese enfado es, precisamente, esa villana de cine. Su éxito fue tal (la cinta recaudó 650 millones de euros en todo el mundo) que Jolie va a volver a interpretarla para la gran pantalla en un rodaje que ya ha arrancado y que la obligará a pasar una temporada larga en Londres. Algo que no le está reportando demasiadas satisfacciones, puesto que su deseo es llevarse con ella a la capital británica a sus seis hijos, algo que el proceso de divorcio de Brad Pitt en el que se encuentra inmersa le impide, según informa la publicación Page Six(especialmente bien informada sobre la vida y obra de los Pitt-Jolie).

Según explica una fuente cercana a la actriz a la publicación, Angelina Jolie está "intentado ver cómo lo arregla, pero no está contenta". La pareja de actores, que está manteniendo una relación de cordialidad durante el proceso, están "hablando de cómo podrían solucionarlo", aunque se trata de una cuestión legal no tan fácil de resolver.

Los actores están gestionando la custodia de sus seis hijos, tanto de los tres que han adoptado — Maddox (nacido en Camboya en 2001), Pax (Vietnam, 2003) y Zahara (Etiopía, 2005)— , como de los tres biológicos — Shiloh (Namibia, 2006) y los gemelos Vivienne and Knox (Francia, 2008) — . Según esa misma fuente, el enfado de Jolie es importante, y "la gente que está a su alrededor está empezando a estar cansada del asunto".





Estos días se ha podido ver a la actriz en la capital británica, al menos en su aeropuerto, donde se han captado un par de instantáneas de Jolie bajando de un coche junto a dos de sus hijos, Shiloh y Knox.

Maléfica 2 será la primera película (aparte de dos, Kung Fu Panda 3 y The One and Only Ivan, a las que únicamente ha puesto voz) en la que participará Jolie como actriz desde su ruptura con Brad Pitt. Las dos últimas fueron precisamente Maléfica, en 2014, y Frente al Mar, en 2015, que ella misma dirigió y coprotagonizó junto a su entonces marido. Además, en 2017 dirigió Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya para la plataforma Netflix.

Durante el rodaje de esta última, que tuvo lugar en Camboya (país al que la actriz está muy unida, pues allí rodó Lara Croft en 2001 y entonces adoptó a Maddox), Jolie vivió allí con sus hijos, que acudieron a los fastos del estreno. Tiempo después se supo que Brad Pitt había estado en el país en reiteradas ocasiones para pasar tiempo junto a sus hijos. De hecho, tras finalizar la promoción de la cinta, los chicos volvieron a Los Ángeles (California, EE UU) con su padre.