Confirman a Guadalupe Quijano como candidata a diputada por Huejutla

La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la candidatura a diputada local de Iliana Guadalupe Quijano Crespo, bajo las siglas del PRI, al descartar la inconformidad del PRD que acusó que la abanderada no cumplió con la variante indígena.Con esta sentencia el tribunal confirmó el veredicto de los magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo. La Sala Toluca señaló que la finalidad de la autoadscripción no es complicar el registro de los aspirantes ya que los requisitos no deben tomarse como estrictos para determinar el grado de indigenismo, de lo contrario sería discriminatorio.“No tiene nada que ver su aspecto y el contexto”, señalaron los magistrados durante sesión celebrada esta tarde. El magistrado Silvia Anaya votó en contra del proyecto que a final de cuentas fue avalado. Cabe recordar que los partidos debieron nombrar candidatos indígenas en los distritos electorales de Ixmiquilpan, Huejutla y San Felipe Orizatlán con la finalidad de garantizar su representación en el Congreso local.Además, los magistrados descartaron la inconformidad contra la designación de candidatos externos a diputados locales en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).