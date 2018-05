Alcaldes del PAN se fueron de campaña, diputado panista pide que no cobren

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Baños, coordinador de Acción Nacional (PAN) en el Congreso local pidió a los alcaldes de Tepetitlán y Tlaxcoapan no recibir pago por el pasado miércoles cuando asistieron a un evento con el dirigente nacional del PAN Damián Zepeda, a fin de evitar que se interprete como acto proselitista en horario laboral.En entrevista, Baños aseguró que ya hizo dicha solicitud a los alcaldes Jovani León de Tlaxcoapan y Rodrigo Castillo Martínez de Tepetitlán para evitar una mala interpretación.“Ayer le comenté a los alcaldes que hagan público que pidieron ese día como licencia, no es posible que lo cobren porque fue destinado a atender la visita del presidente. Ellos me dijeron que recibirán el descuento vía nómina, que no tienen ningún problema”, dijo.Agregó que todo funcionario debe ser muy cuidadoso de participar en campañas electorales en horario laboral, por lo que pidió a quien quiera hacerlo que se retire de su cargo.“Siempre deben tener cuidado que no se utilice un vehículo o personal y en caso de que alguien quiera participar en alguna campaña que pida licencia, que renuncie a su cargo al menos el tiempo que dure la campaña y si después es posible, que se reintegre”, comentó.Señaló que desde el Congreso ya se han acercado con muchos alcaldes para pedirles que cuando deban asistir a algún evento de ese giro soliciten el día de licencia y no reciban el pago.“Vamos a insistir, a exhortar a todos los presidentes municipales a que les den descuentos en su día y que ellos como alcaldes pidan permiso también para ausentarse, para que en ese contexto no haya dispendio de recursos públicos”, finalizó.