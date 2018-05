Van 28 muertos en Tezontepec de Aldama por presunto robo de hidrocarburo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En menos de un año, Tezontepec de Aldama registra 28 muertos presuntamente relacionados con la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburo, así como cien vehículos confiscados, informó el alcalde Pedro Porras Pérez; por ello, se ha solicitado la presencia permanente de fuerzas federales.En entrevista, el presidente municipal señaló que de octubre de 2017 a la fecha se recrudecieron los enfrentamientos, los cuales presuntamente son por el control de las tomas de hidrocarburos que existen en San Gabriel."Por la disputa del control de las tomas, ahí están las tomas (en San Gabriel), esa es la situación de los caídos. Se presupone que cuando menos todos los que han caído estaban involucrados (en robo y comercialización de hidrocarburos)", refirió.Recalcó que San Gabriel y las comunidades aledañas, Binola, Atengo y Achichilco, son la zona en la que se han dado los enfrentamientos y los muertos; ocho de ellos del municipio de Tezontepec y el resto de demarcaciones vecinas como Progreso, Mixquiahuala, Tepetitlán y otros.Es por ello que ha ingresado diversos oficios para que las fuerzas federales se establezcan en la zona y, sobre todo, que Petróleos Mexicanos (Pemex) intervenga y cierren las tomas que tienen entre ocho y diez años en los mismos lugares.Pero consideró que se hacen de oídos sordos y eso le hace pensar que también pueden estar coludidos, porque durante su primer año de gestión lo dejaron solo y apenas hace dos meses comenzaron a tener rondines con mayor frecuencia entre policías federales y estatales.Además, consideró que Pemex no está haciendo su trabajo, ya que los municipales detienen a personas implicadas en el robo de hidrocarburos y la exparaestatal no acude a las denuncias o lo hace tarde, por lo que el delito prescribe.El munícipe enfatizó que anteriormente habían decidido concentrar sus fuerzas policiales en la zona de las cuatro comunidades, pero se descuidaron otras zonas y entraban a robar a las casas, por lo que se decidió dar prioridad al resto del municipio.Por último, puntualizó que necesitan la presencia permanente de las fuerzas policiales y no solo de forma temporal, sobre todo porque en diciembre acudieron elementos del ejército y señalaron que volverían una semana después, sin embargo no lo hicieron.Con relación a los dos últimos muertos encontrados en el municipio, la noche y madrugada del martes y miércoles, el alcalde informó que presuntamente están relacionados con el robo de hidrocarburo y fueron víctimas de los enfrentamientos que existen por el control de las tomas.Manifestó que al tiempo que se encontraron los dos cuerpos, también se localizaron dos camionetas de tres y media toneladas en las inmediaciones de la zona, ambas tenían garrafones, algunos de ellos con gasolina y otros vacíos.