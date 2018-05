Por error de medición, exigen a beneficiaria de Procampo devolver apoyo

Presuntamente por haber realizado un error en la medición de un terreno, a una vecina de la comunidad López Rayón, en Ixmiquilpan, se le exigió la devolución de mil 320 pesos que recibió como apoyo de Procampo, el cual debe entregar en menos de 14 días hábiles por medio de un depósito en cualquier sucursal Bancomer.

La afectada es Ofelia Norberto Rodríguez, beneficiaria del programa dependiente de la Sagarpa, a quien se le notificó que debido a un cálculo incorrecto de un predio tendrá que devolver el recurso federal.

Norberto Rodríguez comentó que, de no entregar el monto en 14 días hábiles, la Secretaría iniciará un procedimiento administrativo de cancelación respecto a dicho predio.

"Es una burla que me digan que tengo que devolver los mil 320 pesos, si el error como dicen ellos fue mío, en su momento debieron darse cuenta, que no me vengan con que calculé mal mi terreno", dijo la beneficiaria al asegurar que no cuenta con esa cantidad.