Para combatir robo de hidrocarburo, gobernador anuncia que reforzarán seguridad en Tula

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, aseguró que para combatir el robo de hidrocarburo se reforzará la seguridad en la región Tula y se mantendrá la vigilancia en la zona Cuautepec, además pidió que se lleve a cabo un proceso electoral seguro y en paz como años pasados en la entidad.

En entrevista, el mandatario estatal dijo que se aplicarán medidas extraordinarias para el combate contra el robo de hidrocarburo en las zonas donde se tienen mayores índices.

“Tenemos una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Gobernación Federal y con Pemex, estamos haciendo operativos conjuntos y vamos a reforzar dos regiones, Tula-Tepeji y no vamos a quitar el dedo de la región Cuautepec-Tulancingo que es donde hemos tenido los mayores incidentes”, dijo.

INCREMENTAN MUERTES POR ENFRENTAMIENTOS

Agregó que la federación reconoce la labor realizada en la entidad pues los índices de aseguramientos han aumentado y dijo que las muertes también han incrementado porque los elementos de seguridad deben responder a las agresiones.

“Me dijo el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) que está sorprendido por los aseguramientos de hidrocarburo que se dispararon actualmente. Aumentaron las muertes porque los estamos enfrentando, han matado policías y ellos tienen que responder, no vamos a permitir que esto se quede así”, mencionó.

Celebró que Hidalgo no se encuentra entre las entidades con presencia de los principales carteles del país.

“Estamos haciendo una labor de contención muy difícil, vamos a reforzar con policías, patrullas y video vigilancia pero también pedimos el apoyo de la ciudadanía”, dijo.



PIDE ELECCIONES SEGURAS Y PACÍFICAS

Además, Fayad Meneses pidió a todas las entidades llevar a cabo un proceso tranquilo y pacífico como se acostumbra en la entidad.

“Hidalgo siempre ha sido muestra de procesos electorales pacíficos y tranquilos, debemos conservarnos como siempre lo habíamos hecho, que se respete la voluntad de la gente sea cual sea el resultado. Nosotros estamos por la tranquilidad, el orden y por la paz”.



DESCARTA QUE ASESINATO DE ALCALDE DE PACULA ESTÉ RELACIONADO CON PROCESO ELECTORAL

Descartó que el asesinato de Alejandro González Ramos, ex alcalde de Pacula haya tenido relación con los próximos comicios.

“Siempre habrá incidentes que no necesariamente tiene que ver con el proceso electoral. No he visto violencia electoral”, finalizó.