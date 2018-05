Desconocen a aspirantes y propuestas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pocos son los jóvenes universitarios que conocen a los candidatos que buscan la alcaldía de Irapuato, así como sus propuestas, otros los identifican sólo a través de sus propagandas a través de redes sociales, espacios publicitarios o bien por espectaculares.La mayoría de los jóvenes están enfocados en los candidatos que contienden para la Presidencia de la República, además, manifestaron que si van a votar el próximo 1 de julio aunque dicen no estar muy bien enterados de las propuestas.“No conozco todas las propuestas de los candidatos municipales, hace días nos visitó el partido de Morena, y de sus propuestas dice que va enfocarse a la inseguridad que hay en Irapuato, pero dice de que manera lo va a realizar”, dijo Karina Abigail Ayala, quien cursa el segundo semestre de Psicología.“Conozco algunas propuestas que se me hace muy interesantes que son las del Candidato Independiente, Ricardo Castro, y del partido de Morena solo se que va ayudar con comida a personas que más lo necesiten, y el tema de seguridad”, añadió Ariana Judith Rodríguez, también del segundo semestre de Psicología.“No conozco las propuestas de los candidatos municipales y de los candidatos que conozco solo son a Richo Castro y Ricardo Ortiz”, enfatizó Héctor Barragán, quien cursa la facultad de Ingeniería Civil.“Solo conozco las propuestas de dos candidatos las del partido del PAN y del Independiente; una de las propuestas del PAN me llamó la atención porque dice que realizará acuerdos de que aumentaría los salarios mínimos y de que pudiéramos tener mejores salarios cuando es media jornada”, refirió Nathalia, actualmente estudia la licenciatura de Nutrición.“No conozco ninguna propuestas de los candidatos de Irapuato, y si votaré en estas próximas elecciones”, dijo Karina Mohamed García, del sexto semestre en Nutrición.Directivos del Instituto Nacional Electoral (INE) impartieron una charla a estudiantes de la Universidad Privada de Irapuato (UPI) y hablaron de la importancia del voto y del desarrollo de las elecciones.Jaime Juárez Jasso, delegado del INE en el estado habló a los jóvenes sobre las elecciones libres, seguras y confiables, así como el desarrollo de las elecciones.El INE está moviendo la participación de los jóvenes, se dice que de los 18 años a 29 años hay muy baja participación.“La importancia de su participación y la importancia de las elecciones y lo que está en juego para el futuro de los jóvenes es importante para todos, es por ello que estamos visitando a muchos jóvenes universitarios para que conozcan sus derechos” refirió Juárez Jasso.Como parte de la charla, los directivos del INE comentaron que los jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad hasta los 34 años, representa el 30% del padrón electoral en el estado.Dentro de los puntos que se tocaron están la participación sin discriminación de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, ¿Por qué es importante votar?, Información básica para las y los ciudadanos Sorteados, Voto libre ¿por qué importa? y jóvenes y democracia.