La despiden por decir que abandonaron a Policía malherido

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apenas hace unos días, ella y unos familiares revelaron que Rogelio, el elemento policiaco, no recibía apoyo por parte del Municipio.En entrevista la mujer explicó que fue personalmente Samuel Ugalde García quien le informó que estaba dada de baja de la Academia, debido a que había declarado que a Rogelio no se le apoyaba.“Yo había ingresado a la Academia de Seguridad Publica de Irapuato el día 30 de abril para prepararme e incorporarme como policía activo, pero por lo sucedido tuve que ausentarme de la Academia, pedí permiso al licenciado Samuel Ugalde para cuidar a mi pareja.El lunes 21 de mayo, la cadete acudió a la“Primero me atendió el licenciado Saul, que es Subdirector de la Academia, me comenta que primero tenía que hablar con Ugalde, ya después me atiende Ugalde y me hace el comentario que me tienen que dar de baja por lo que había salido en redes sociales y en el periódico”, recordó.Este medió se dió a la tarea de buscar alpara que diera detalles de la baja de la cadete, pero su asistente comentó que estaba ocupado en una reunión.Notas relacionadas: