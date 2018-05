Piden a Márquez aceptar recomendaciones sobre Anticorrupción

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Presidentes de los colegios de Abogados y de Arquitectos de León, expusieron sus opiniones sobre la recomendación que le hizo el Comité del Sistema Anticorrupción al Gobierno del Estado, donde le señala que una instancia externa se encargue de revisar la asignación directa del libramiento Silao.Jorge Marcelino Trejo Presidente del Colegio de Abogados de León, señaló que espera que el Gobierno Estatal de Miguel Márquez Márquez acepte la recomendación del Comité del Sistema Anticorupción, para que una instancia externa supervise la asignación directa del libramiento Silao.“Se ha manejado mucho en los medios, se ha manejado mucho en la opinión pública, que no fue la manera adecuada en como se hizo, vamos a decir entre comillas esta licitación o este poyecto pero yo creo que si transparentan y exhiben la documentación del proyecto, clara y contundente yo creo que debe salir adelante ese tema”, comentó el Presidente del Colegio de Abogados de León.Trejo, puntualizó que el tema lo deben llevar las dependencias como contraloria o fiscalización, por lo que se tiene que esperar a que se den los resultados y no especular sobre si fue legal o no la licitación para el libramiento.El Presidente del Colegio de Aquitectos, Luis Felipe Carpizo Ituarte, refirió que es muy complicado que todos puedan participar en las licitaciones, por lo que se debería de buscar empresas o consorcios que tengan la solvencia económica para llevar a cabo ese tipo de proyectos.“Yo nada más te puedo comentar que la participación publico-privada es un esquema que ya es necesario destaparla y quitarse de viejas costumbres de que cuando la iniciativa privada se mete con el gobierno hay corrupción, hay que manejarlo, porque yo creo es la única forma de hacer lo que se debe hacer”, expresó Luis Felipe.