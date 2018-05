DIEGO, INALCANZABLE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La reciente encuesta de Massive Caller, aplicada en los nueve estados donde elegirán Gobernador, en el caso de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez (PAN-PRD-MC), aparece con una ventaja de 20.8 puntos.Diego tiene 38% de preferencias; le sigue el candidato de Morena-PES-PT, Ricardo Sheffield, con un 17.2%; después Gerardo Sánchez del PRI con 11.5%; y Felipe Arturo Camarena, PVEM, con el 8.1%.El 25.2% aún no decide el voto, lo que ya no cambiaría -en esa medición- el rumbo de la elección. La batalla por el segundo lugar es lo que más atrae interés de la campaña. ¿Hasta dónde puede caer el PRI?Al candidato panista a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, no le gustó nadita cuando le cuestionaron sobre el empresario irapuatense, Rafael “Gallo” Barba Vargas, compadre del gobernador Miguel Márquez, y el papel que jugaría en su campaña y en su mandato, y respondió tajante: “No, yo no tengo empresarios favoritos, estamos haciendo una campaña intensa y esperemos que siga así”.El pasado 21 el periodista Mario Maldonado, de El Universal, escribió una columna titulada “El empresario favorito del gobernador Miguel Márquez”, y se refirió a la transformación del irapuatense de un modesto empresario dueño de una agencia de viajes y bachillerato, a un industrial hotelero. Y lo señalan por tener influencias incluso en las decisiones para asignar contratos de obra y medicamentos.De gira por Irapuato tuvo que responder sobre la influencia de “El Gallo”, y agregó: “Yo no cargo ni filias, ni fobias de Miguel Márquez, lo que te puedo decir seremos el gobierno más transparente”. Diego deberá pasar del dicho al hecho, y eso es investigar la más mínima sospecha de todo y de todos.Vicente Fox apareció ayer para reiterar su discurso anti-AMLO en una charla con industriales en León. Fue duro en calificativos contra Donald Trump pero los cuidó con López Obrador, no ocultó su animadversión contra éste, pero fue evidente que el tono se suavizó y percibe real la opción de triunfo.El de San Cristóbal manifestó que apoya la legalización de todas las drogas. Comentó que claro que tienen consecuencias su consumo, pero no le toca al Gobierno salvar a los hijos, sino a las familias. Eso sí, ya no explicó más de las razones, sólo acusó la fallida guerra anti-narco que inició Felipe Calderón.El diputado local ex de Morena y hoy independiente, David Landeros, anunció que la justicia le dio la razón en la demanda mercantil que dos de sus exasesores en el Congreso presentaron en su contra queriendo cobrarle cada uno 500 mil pesos más intereses de un supuesto préstamo. Al final se probó, dijo, que los supuestos pagarés que reclamaban Oscar Aguayo y Emiliano Segoviano eran un engaño.Lo que para el leonés fue el golpe de suerte de su vida al salir sorteado en la tómbola de Morena para estar en el lugar uno de la lista plurinominal, y gracias a los votos del partido, llegar a ser Diputado, se convirtió pronto en un ‘dolor de cabeza’ al tener que lidiar con la grilla interna de un partido que lo que quería es que lo antes posible dejara la silla para su suplente, Alejandro Bustos, lo que nunca pasó.Todo terminó en una guerra con aquellos audios que revelaban la enfermedad de alcoholismo del legislador y la presunta malversación de partidas que tenía Morena como representación parlamentaria. Landeros terminó por irse del partido antes de su expulsión, despidió a sus asesores, y lo demandaron.La Contraloría Interna del Congreso del Estado realizó una auditoría sobre el uso de esos recursos legislativos y el asunto está en la cancha de la nueva Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría de Justicia del Estado. Ayer el Diputado pidió que se acelere el deslindar responsabilidades contra quienes sean los responsables de haber usado para su beneficio personal partidas que tenían otros fines.Uno de los involucrados en esta maraña morenista, Óscar Aguayo, es hoy candidato a quinto regidor de la planilla de Morena en Guanajuato Capital (aunque impugnó para estar mejor colocado). Landeros, poco afecto a los reflectores mediáticos, decidió salir ayer para manifestar su molestia que quienes él reclama lo engañaron aprovechándose de su ingenuidad, tengan el descaro de buscar cargos públicos.Coincidió que en la Zona Centro de León también andaba la jefa nacional de Morena, Yeidckol Polevsnky, y Landeros decidió interceptarla para entregarle documentos que lo exculpan: “Quiero que sepa con la verdad la gente que tiene dentro de Morena”, le dijo, “como no”, le respondió fría, y se fue.A la propaganda del candidato a la alcaldía de León por Movimiento Ciudadano, Daniel Malacara, instalada en estaciones del SIT, ya le fue restituida la leyenda original que dice “Para Abajo el Pasaje”.Luego del reclamo de MC por censura a la Dirección de Movilidad Municipal, y de que la misma respondiera que no tenía inconveniente en que se respetara el acuerdo entre el partido y la empresa contratante “Corporativo Publicitario MAO”, ayer ya lo corrigieron instalando la propaganda original.