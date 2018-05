¡Fuera política!, hablemos de Vallarta y Cancún

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El mar de Vallarta es retador, es un mar que enfrenta; su estampa es de fuerza, y decisión, sus olas altas y continuas no dan oportunidad, su crujir impone respeto, ¡este mar no titubea! Siempre está listo para asombrar a quién lo vea, siempre es y por siempre será Vallarta el primero, único y el mejor.Sus olas son seguidas, unas altas y otras cortas, ruidosas, escandalosas, olas que rompen con el silencio y con la paz.Las olas representan la decisión femenina, el complemento del mar, olas cargadas de bendito estrógeno que grita su naturaleza de mujer.Las olas van y vienen; así son en su vida inestable y engañosa, duermen y envuelven en un suave vaivén, nunca se les acaba la fuerza, nunca se cansan, siempre están vivas y al acecho, impulsadas por su madre la profundidad.La profundidad es la madre de donde las olas maman la fuerza y la decisión para correr, en ocasiones para brincar, para refrescar y para arrasar con aquellos que las quieran domar.El mar majestuoso no tiene consideración; es un mar un tanto militar, decidido, firme, inflexible, es un macho, es alfa bravo, manda y no comparte su autoridad. Mar celoso, como todo macho andrógeno, quiere ser el único y el mejor y a quien lo enfrente, lo arrasa sin medida y sin control.Hiere su ego quien se atreve a ignorarlo, quien pretenda cambiarlo por otro que aparentemente sea mejor.Como Vallarta bravo, imponente y con decisión, no hay dos.Como todo en la vida, el mar de Vallarta tiene su mejor parte, esa parte que humaniza, esa parte que lo frena, que lo calma, donde la bravura se pierde al contacto de su suavidad, ella lo recibe, llegue como llegue, ella siempre está ahí, esperando por él, su otra parte, su complementariedad, la arena.La arena fiel, inmóvil, en espera de su macho alfa, llena de ternura y de calma, con su sigilo domestica a la furia embravecida, de ahí obtiene su poder para vencer, ahí está su fuerza en su naturaleza de mujer.En su apertura de mujer el agua salada se torna débil y entra en calma, ahí el bravo mar se descarga, se contorsiona preparándose para regresar a donde pertenece, al fondo, a la profundidad allá donde no hay lugar para más.En esa profundidad donde se forman los remolinos, donde todo se pierde, donde solo existe la oscuridad, una vez ahí, el mar recobra su majestuosidad y vuelve a salir en descontrol.Al final de cada día el mar de Vallarta nos da una compensación al obsequiarnos tarde con tarde sus puesta de sol, tarde con tarde nos obsequia un sol rojo menstrual, un rojo caliente, ¡Sí!, su sol es rojo pecado, un rojo tinto, un rojo que se vive y se siente en la pasión, en la entrega fuera de la ley, y la verdad sin razón. Así es el rojo del sol de los atardeceres de Vallarta. Al igual que los atardeceres de los amantes que se aman con fuerza y sin perdón, que se aman y se entregan en la oscuridad de la luz y fuera del sol.¿Cómo comparar a Vallarta, con Cancún?, si son tan diferentes. El mar de Cancún es un color entre azul y verdoso celeste. Su calma invita a dormir, a reposar y a prepararnos para entrar al túnel del más allá, del túnel donde no se vuelve ni con la vista para atrás. Por el mar de Cancún no pasa ni pena ni gloria. Su belleza lo enaltece, es soberbio, mudo egoísta, egocentrista; no ofrece, no puede dar los atardeceres como los de Vallarta. A Cancún le falta lo que de más tiene Vallarta, vida, alegría, intensidad, impulso, bravura y mil cosas más.PSIC. MARITZA NASSER7 12 34 61